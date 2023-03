Environnement: Le Luxembourg réduit ses émissions de CO₂… mais au ralenti

Car si les émissions de CO₂ dans le secteur du transport, qui pèse plus de 60,9% du total, ont baissé de 31% en 15 ans, d'autres secteurs sont devenus plus polluants. C'est le cas des bâtiments résidentiels et tertiaires (+0,5), qui représente 20,4% des émissions totales. Citons également l'agriculture et de la sylviculture (8,9% des émissions totales), en progression de 4%, et «industries de l’énergie et manufacturières, construction» (7,4% des émissions totales), en hausse de 35%.