«Le Luxembourg remet en cause la souveraineté fiscale des autres»

LUXEMBOURG - Christian Chavagneux, journaliste français spécialiste des paradis fiscaux, défend l’abandon du secret bancaire.

C’est l’éternelle bataille entre le gendarme et le voleur. Mais ce que la crise des subprimes a changé, c’est qu’aujourd’hui on a les moyens d’encadrer ces mouvements financiers. On a la possibilité de prendre un coup d’avance. Si on encadre les acteurs et les terrains de jeu, on oblige les fraudeurs à emprunter les mêmes systèmes que des organisations mafieuses par exemple. On rend les possibilités de fraude moins sûres et moins respectables.