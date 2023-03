FOOTBALL: «Le Luxembourg ressemble plus à un club qu’à une équipe nationale»

Je ne suis à la tête du Portugal que depuis trois jours, donc j’étais déjà très heureux du niveau d'implication. La qualité de cette équipe est juste exceptionnelle. On est au début du chemin, nous devons tirer dans le même sens, mais c’est toujours plus facile de grandir lorsqu’on remporte des matches. C’est pour cela que je pense que c’était une victoire très importante contre le Liechtenstein.

On a essayé de jouer du mieux possible. On est une équipe qui veut avoir le ballon, qui a beaucoup de qualité individuelle. On veut travailler très dur pour utiliser cette qualité au sein d’un collectif. Ça veut dire qu’on doit être très impliqué à la perte du ballon ou pour défendre haut. C’est quelque chose que j’ai vu sur le premier match et je pense que ce sont des domaines importants pour bâtir la meilleure équipe possible.