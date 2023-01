Economies d'énergie: Le Luxembourg reste dans les clous, malgré la vague de froid

«La météo a joué contre nous, c'est un formidable exploit», se félicite Claude Turmes, le ministre de l'Énergie. En décembre, le Luxembourg a réduit de 18,2% sa consommation en gaz naturel, par rapport à la moyenne 2017-2022, malgré la vague de froid à la mi-décembre. En cumul depuis le mois d'août, la consommation de gaz naturel a reculé de 29%. En ce qui concerne la consommation d’électricité, elle est en baisse continue depuis le mois de juin 2022. En décembre, la baisse a été de -8.56% par rapport à la période de référence des années 2017 à 2022. «Un grand merci aux communes, assurances, banques, fonctionnaires et particuliers qui font de gros efforts pour qu'on reste dans les clous», lance Claude Turmes.

Le Luxembourg est-il bien parti pour atteindre cet objectif? Le ministre de l'Énergie préfère rester prudent. «Nous verrons s'il y a des vagues de froid en janvier et en février, on ne contrôle pas la météo, dit-il. Mais nous faisons en sorte que les mesures contre la hausse disproportionnée des prix de l'énergie et pour accélérer la transition énergétique puissent être mises en oeuvre».