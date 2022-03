Armée : Le Luxembourg reste engagé au Mali pour l’instant

BAMAKO/LUXEMBOURG - Après l’annonce du retrait des militaires français, européens et canadiens au Mali, quid des 23 Luxembourgeois?

Le Luxembourg est un des pays européens les plus engagés au Mali.

Le président français, Emmanuel Macron, a annoncé, jeudi, le retrait progressif des militaires français, européens et canadiens engagés au Mali, dirigé par une junte militaire. Des troupes françaises qui sont présentes sur place et mènent l’opération «Barkhane» depuis 2013. Une partie de ces effectifs français et européens va être redéployée dans les pays limitrophes, en particulier au Niger, a-t-on également appris jeudi. Quid des Luxembourgeois présents eux aussi au Mali?