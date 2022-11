Spatial: Le Luxembourg rêve d'un astronaute

Après une sélection d'un an et demi, l'Agence spatiale européenne (ESA) dévoilera mercredi l'identité de ses nouveaux astronautes. En juin 2021, 65 Luxembourgeois faisaient partie des 22 000 candidats, et début 2022, ils étaient encore six en course (sur 1 361). «Au début de l'été, il y en avait encore, mais le directeur général, Josef Aschbacher, a mis depuis un énorme secret autour du processus. On n'a aucune idée des nationalités des recrues», confiait lundi le CEO de la Luxembourg Space Agency, Marc Serres.