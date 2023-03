FOOTBALL: Le Luxembourg rêve de jouer enfin un mauvais tour au Portugal

Après avoir bien débuté leur campagne en allant chercher un match nul en Slovaquie jeudi (0-0) , malgré une prestation manquant de relief au niveau offensif, les hommes de Luc Holtz devront évoluer un cran au-dessus pour espérer un résultat face à la Seleção. «On devra être plus concentrés, mais on a notre plan», a souligné le défenseur luxembourgeois Mica Pinto.

«La priorité c’est le travail défensif»

Au moins 1 000 supporters portugais

Après avoir connu la pelouse difficile du Stade Josy-Barthel, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo devraient avoir plus de facilité à mettre leur jeu en place sur le gazon impeccable du nouveau stade. «C’est vrai que la dernière fois, la pelouse n’était pas très bonne, a reconnu le milieu de Manchester City, Bernardo Silva. Je suis content qu’elle ait été changée et j’espère que ça va nous aider». Le Portugal pourra également compter sur le soutien de ses supporters. Mille d’entre eux ont reçu des billets de la part de la Fédération portugaise et d’autres pourraient être présents.

«D’après les informations que j’ai eues, on a vendu entre 7 000 et 8 000 billets au Luxembourg, a malicieusement répondu Luc Holtz à un journaliste portugais qui lui affirmait que beaucoup de fans de la Seleção seraient présents au match ce dimanche. À Trnava, il y avait 200 supporters du Luxembourg qu’on entendait plus que les Slovaques. Je les remercie et j’espère qu’on les entendra à nouveau demain».