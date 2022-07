Grande fête populaire : Le Luxembourg reveut le Tour de France

LUXEMBOURG - Alors que la Grande Boucle débute ce vendredi, le ministre des Sports a indiqué qu'il allait tout mettre en œuvre pour que la course repasse au Grand-Duché.

En 2017, le Luxembourg avait été deux jours à la fête avec une traversée du pays, du nord au sud, et un départ à Mondorf-les-Bains. La Grande Boucle passait alors pour la 8e fois au Grand-Duché, après une arrivée d’étape en 1947 et 1968, un passage en 1967, un Grand Départ avec prologue et deux étapes en 1989, une étape contre la montre en 1992, un 2e Grand Départ avec prologue et une étape en 2002 ainsi qu'une arrivée et un départ en 2006.