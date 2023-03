Le Luxembourg s'éloigne progressivement du Mali

Les soldats luxembourgeois vont-ils quitter le Mali? Cette éventualité est désormais considérée, alors que la situation sécuritaire se dégrade dans ce pays pauvre du Sahel marqué par des offensives jihadistes depuis une dizaines d'années, et deux coups d'État en moins de trois ans.

Dans une réponse parlementaire au député DP Gusty Graas, le ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn, n'annonce pas à proprement parler le retour des 23 hommes déployés au sein de l'EUTM (mission de formation de l'Union européenne au Mali) de la Minusma (mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali), mais fait part de ses craintes quant à l'avenir de cette dernière mission: «Elle a un rôle crucial à jouer dans la mise en œuvre des accords de paix et son retrait aura des conséquences négatives pour ce processus. Pour l'éviter, il faut la coopération pleine et entière des autorités maliennes et l’arrêt des entraves à la mission».