Solidarité - Le Luxembourg s'est mobilisé pour le Relais pour la Vie

Pour la seconde année consécutive, et après une annulation 2020, le Relais pour la Vie s’est à nouveau tenu dans sa version connectée en raison de la situation sanitaire. Chaque équipe a donc couru de son côté en partageant ses photos sur les réseaux sociaux.

L’avantage de l’extérieur, c’est qu’on peut y mettre plus de monde qu’à La Coque, à Luxembourg, où l’événement se tenait avant le Covid. L’affluence était donc au rendez-vous. Durant 24 h, de samedi à dimanche, 363 équipes, soit plus de 8 700 participants, ont témoigné leur solidarité envers les patients atteints de cancer et leurs proches. Dans les forêts du Mullerthal, le long des vignes de la Moselle, un peu partout dans la campagne luxembourgeoise, les soignants, collègues, amis, familles ont marché, couru, pédalé, par un temps clément.