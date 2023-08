Le Luxembourg s'incline la tête haute face à la Croatie

Le talent et l'expérience de joueurs comme Toni Perkovic (23 points ce soir) ou Roko Prkacin faisait de la Croatie l’immense favori de ce tournoi de pré-qualification à l»EuroBaske 2025, et les joueurs au damier ont tenu leur rang.

Comme face à l’Irlande, les Luxembourgeois entament le match avec une belle intensité défensive, forçant les Croates à attendre la 3e minute de jeu pour ouvrir le score par Filipovic. Visiblement piqués par leur match décevant contre l'Irlande, les locaux mettent beaucoup d'application pour garder les Croates à portée en variant le jeu intérieur et extérieur, trouvant Demuth et Rugg sous le cercle et profitant de l'adresse de Kovac, Gutenkauf et surtout Bob Melcher derrière l’arc, parvenant à trois reprises à repasser sous la barre des 10 points.

Un semblant de doute

Alors que les Croates semblaient aussi prendre le large au 3e quart-temps, les hommes de Ken Diederich parviennent collectivement à réduire l'écart à 8 points à trois minutes de la fin, et ainsi installer un semblant de doute dans l'esprit des Croates, devant un public de plus en plus bruyant et enthousiaste. Et si cela n'a pas suffi à tourner le match en leur faveur, cela n'en reste pas moins une performance qui impose le respect.