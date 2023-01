Le Luxembourg s'inquiète de la sécurité de Cattenom

«Concrètement, on ne peut pas exclure que le système de sécurité ne fonctionne pas en cas d'accident nucléaire», précise Roger Spautz, chargé de campagne interrogé par L'essentiel. Des craintes partagées par le gouvernement luxembourgeois. Également sollicité, le ministère de l'Énergie «suit avec beaucoup d'attention les problèmes de corrosion des réacteurs français et notamment ceux de Cattenom».

«L'instruction technique est en cours», dit EDF

Invitée à réagir sur les problèmes de corrosion, la porte-parole d'EDF confirme qu'une usine italienne a bien été sollicitée pour les tuyaux de remplacement et qu'une lettre a été adressée à l'ASN, en novembre, suite aux réserves émises. «L'instruction technique est en cours, et les travaux se poursuivent. Les expertises et analyses menées depuis plus d'un an ont permis d'identifier les risques et d'accroître les connaissances sur le sujet».