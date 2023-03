Cri d'alarme: «Le Luxembourg s’alimente très mal»

«On sait combien d’œufs sont produits au Luxembourg, mais on ne sait pas combien on en mange», a souligné Paulette Lenert, lors d’une conférence intitulée «Que mangerons-nous demain?». La ministre LSAP de la Santé fait état d’un «manque de données» sur la consommation alimentaire au Luxembourg. «Pour que les politiques puissent prendre des décisions éclairées, elles doivent se référer à des données fiables, poursuit-elle. La création d’un «Observatoire de la Consommation» permettrait certainement de pallier à ce problème.

Dans ce contexte, Claude Haagen, ministre de l’Agriculture, a indiqué qu’un sondage Ilres allait être réalisé en avril auprès des consommateurs et des producteurs. Objectif affiché: identifier leurs attentes et leurs craintes au niveau des habitudes d’achat et d’un système alimentaire durable. «Le Luxembourg s’alimente très mal, alerte le cardiologue Philippe Müller. Beaucoup trop de de sel et de sucres se retrouvent dans nos assiettes». Pour mémoire, l’obésité touche désormais 16,5% des adultes, d’après les chiffres de 2019. «Nous devons changer nos habitudes alimentaires, reprend-il. Les produits sains devraient être accessibles et abordables».