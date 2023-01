Ukraine: Le Luxembourg salue la livraison des chars «offensifs»

Comme depuis le déclenchement de l'invasion russe, le Luxembourg fait partie des pays les plus fervents sur la nécessité d'armer l'Ukraine. Interrogé par L'essentiel sur la livraison des Leopard 2 conçus par le fabricant allemand Krauss-Maffei puis produits en série, le gouvernement luxembourgeois indique «saluer toute initiative euro-atlantique de livrer des chars de combat».

La direction de la Défense et le ministère des Affaires étrangères

Dans une réponse conjointe, la direction de la Défense et le ministère des Affaires étrangères estiment ces livraisons «absolument nécessaires pour que l’Ukraine puisse reprendre l’initiative sur le terrain au lieu de devoir subir une probable offensive russe bientôt». Un propos sans équivoque donc et dans le prolongement de la doctrine luxembourgeoise en la matière: «Dès le début de l’invasion russe, la ligne de la défense a été d’apporter le soutien que l’Ukraine demande et d’y répondre en fonction des moyens luxembourgeois», précisent les deux ministères.