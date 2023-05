Tourisme: Le Luxembourg se lance dans le camping glamour

on bureau, Saharchitects, a gagné mardi, avec son projet Tiermchen, le concours «Glamping cabins», organisé par la Direction générale du tourisme et l’OAI (Ordre des architectes et ingénieurs-conseils).

Son bureau, Saharchitects, a gagné mardi, avec son projet Tiermchen, le concours «Glamping cabins», organisé par la Direction générale du tourisme et l’OAI (Ordre des architectes et ingénieurs-conseils). Contraction de glamour et camping, le glamping est une tendance de fond sur laquelle le Luxembourg ne voulait pas faire l’impasse.

Clins d'œil au patrimoine

Le Tiermchen est fait «de bois pour rappeler l’Éislek, et d’acier, pour la Minett. Et il est composé de modules pour pouvoir en changer la taille. On l’a rendu le plus autonome possible avec un impact moindre sur l’environnement, grâce à la récupération de pluie et des panneaux photovoltaïques», détaille Sahar Azari.