Le Luxembourg se mobilise pour l'Asie

LUXEMBOURG. Le gouvernement luxembourgeois a annoncé vendredi allouer 575 000 euros pour venir en aide aux populations touchées par les catastrophes naturelles en Asie.

En réponse à la détresse des pays asiatiques récemment touchés par les séismes et les tsunamis, le Luxembourg a décidé d'apporter sa contribution. Contribution uniquement financière qui s'élève au total à 575 000 euros, selon un communiqué de la Direction de la coopération au développement publié vendredi.

Face à l'urgence de la situation, le gouvernement a donc décidé de débloquer une enveloppe spécifique aux différents pays sinistrés. Ainsi, les Philippines , touchés par le tempête tropicale Ketsana se sont vus allouer 100 000 euros, destiné à alimenter le programme alimentaire mondial, ainsi que 50 000 euros destinés aux activités de la Croix-Rouge luxembourgeoise «pour distribuer nourriture et articles de première nécessité», selon le communiqué.

125 000 euros seront également destinés

au Vietnam et au Laos, également touchés par les intempéries. Une somme versée à Care in Luxembourg et la Croix Rouge vietnamienne.