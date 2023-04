Le Luxembourg se préparait au pire, mais a traversé l'hiver sans problème

LUXEMBOURG – Le ministre de l'Énergie, Claude Turmes, a confirmé jeudi que les mesures mises en œuvre face à la crise du gaz et de l'électricité ont permis au pays de traverser l'hiver sans aucune alerte de tension.

C'était une crainte, assez relative à l'échelle du Luxembourg, mais une crainte tout de même. Pourrions-nous faire face à un manque de gaz et à des coupures d'électricité au cours de l'hiver alors qu'une crise énergétique principalement liée au conflit en Ukraine menaçait l'Europe, trop dépendante de la Russie? À l'heure d'un premier bilan, l'heure était jeudi à la satisfaction.

Entre le 1er août 2022 et le 31 mars 2023, le Grand-Duché a su baisser de 26,3% sa consommation de gaz, bien plus que les 15% de réduction volontaire demandés au niveau européen. Sur ce point le Luxembourg est même l'un des meilleurs élèves du continent, devancé par seulement six pays dont la Finlande et ses 55% de baisse.

Les pointes de demande d'électricité, elles, ont été réduites de 6,19% sur la période, l'Europe ayant fixé un objectif à 5%. «Tout le monde a contribué, la baisse de la consommation de gaz est de 17,5% pour les seuls particuliers, de 55,4% pour le secteur industriel, c'est énorme!», analyse Claude Turmes, ministre de l'Énergie.

50% des stocks de gaz européens sont actuellement remplis

«Moins de gaspillage dans les foyers, un meilleur réglage des installations, extinction nocturne de l'éclairage public…», selon le ministre les mesures prises et les recommandations largement relayées ont porté leurs fruits. Et ce n'était pas gagné, particulièrement sur le gaz. «Nous avons commencé le match en étant menés 0-2 avec deux CSC, si j'ose la comparaison footballistique, avec des stocks pas régulés et l'Allemagne trop connectée au réseau russe. Puis nous avons corrigé le tir», résume Claude Turmes pour légitimer les inquiétudes du départ.

L'Europe s'est organisée, a acheté massivement du gaz naturel liquéfié sur le marché mondial, instauré un objectif de réduction de la consommation et a veillé au remplissage de ses stocks de gaz. «Aujourd'hui, plus de 50% de nos stocks européens sont remplis, nous étions à 30% il y a un an», détaille le ministre pour L'essentiel.

62,5% de subvention pour installer une pompe à chaleur

En matière d'électricité, aucune alerte rouge, ni même orange, n'a été déclenchée durant l'hiver. Pas de tension sur le marché, là encore grâce à l'effort collectif et alors même qu'un nouveau système d'alerte pour le grand public, le StroumMonitor, avait été dévoilé en décembre. «L'objectif était d'évoquer le pire scénario possible mais de rassurer la population avec des données en temps réel, et nous sommes restés tout le temps dans le vert».

Mais le Luxembourg et ses voisins ne doivent pas baisser leur garde. «La guerre en Ukraine n'est pas finie, la guerre énergétique non plus», glisse Claude Turmes qui incite chacun à poursuivre dans cette modification des comportements pour éviter en premier lieu le gaspillage d'énergie. «Chaque rénovation, installation de pompe à chaleur ou de photovoltaïque impulsée cette année pourra bénéficier d'une subvention jusqu'à 62,5% au lieu de 50%», annonce le ministre qui se dit d'ores et déjà serein pour l'hiver prochain.