Le Luxembourg se prépare à l'arrivée de réfugiés soudanais

Aussi car le Luxembourg ne dispose d'aucune mission diplomatique et d'autorité consulaire à Khartoum. Sur le plan diplomatique, les autorités luxembourgeoises s'associent aux «aux efforts déployés au niveau de l'UE pour obtenir une cessation définitive des hostilités et le silence des armes».

L'objectif: «Créer les conditions d'une transition vers un régime civil», a répondu le ministère, plaidant également pour «un accès humanitaire rapide et sans entraves, la protection des civils et la sécurité des acteurs humanitaires».

Pas d'afflux… pour l'instant

Mais il y a fort à parier que certains se préparent à un départ en Europe, un voyage plus long et plus risqué. «Nous estimons de un à deux mois le laps de temps entre le déclenchement de la guerre et l'arrivée des premiers réfugiés en Europe. Mais il est impossible d'en estimer le nombre, compte tenu de la distance», poursuit M. Ferreira.