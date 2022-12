LUXEMBOURG - La situation de l’approvisionnement en énergie en Europe est tendue alors qu’on entre dans l’hiver. Mais le Grand-Duché se dit prêt et confirme qu’il est bien moins inquiet que d’autres pays.

Coupures d'électricité : Le Luxembourg se prépare au pire scénario possible

À tous les étages, le Luxembourg a conscience de la crise énergétique en cours en Europe. Sans attendre l’hiver et même depuis juin dernier, la consommation électrique générale a diminué chaque mois en comparaison aux mêmes mois des années précédentes. Gaz et électricité sont concernés. Est-ce un trompe-l’œil en période estivale? Le pays pourrait-il déchanter cet hiver alors qu’il se réveillait ce vendredi avec un mercure négatif? «Je ne suis pas inquiet car nous avons beaucoup travaillé», répondait vendredi matin le ministre de l’Énergie, Claude Turmes, lors d’un point-presse commun avec le fournisseur Creos.

Le gouvernement luxembourgeois l’avait déjà martelé mais a de nouveau voulu rassurer très officiellement. «Ces dernières semaines, on s’est mis autour de la table pour vérifier si tout le monde était bien préparé, y compris les acteurs économiques, au cas où. Un ''cas où'' qui n’est pas très probable», insiste Claude Turmes. Mais à l’heure où la France notamment s’agite face à d’éventuelles coupures d’électricité à venir pour soulager son réseau, le Grand-Duché a tout de même envisagé le scénario du pire pour les prochaines semaines.

Suivez la consommation nationale en temps réel

Tous les plans viennent d’être mis à jour, celui de préparation aux risques pour le secteur de l’électricité, comme celui de défense du réseau électrique. Un niveau de vigilance et d’organisation relevé «dans le nouveau contexte géopolitique», fait savoir le ministère de l’Énergie. Et pour les gens, au quotidien, le ministère et Creos ont développé le «StroumMonitor», nouvel outil en ligne qui indique en temps réel le niveau national de consommation d’électricité.

En vert une situation équilibrée, en orange un système tendu qui invite à réduire notre consommation et en rouge, scénario extrême, une situation de crise qui pourrait conduire à des coupures si notre baisse de consommation est insuffisante. «Il s’agit d’un moyen important de transparence», glisse Simon Hagspiel, Commissaire du gouvernement à l’Énergie.

«Notre pays est l’un de ceux qui a la meilleure performance énergétique» Claude Turmes, ministre de l'Énergie

Et Claude Turmes insiste, il a bon espoir que l’on passe tout l’hiver «en vert», d’autant qu’en matière de fourniture d’énergie, l’Allemagne a de son côté assuré au Luxembourg ces dernières heures qu’il n’y avait «pas de problème». Si toutefois notre réseau entre en alerte orange, voire rouge, professionnels et population seront alertés via des canaux nationaux.

Les éventuelles délestages concerneraient d’abord les sites consommateurs de haute tension, «sauf les infrastructures critiques» comme les hôpitaux. «Mais notre système est préparé pour gérer les pointes. Et la dépendance aux températures extérieures est moins forte au Luxembourg que dans d’autres pays», relativise encore Simon Hagspiel. Et Claude Turmes de conclure ce vendredi: «Notre pays est l’un de ceux qui a la meilleure performance énergétique. On est très bien lotis pour faire face à toutes les éventualités». Mais mieux vaut prévenir que guérir.