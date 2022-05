Le Luxembourg s’écroule à l’Euro U17

Après une entame timide, les Luxembourgeois s’étaient pourtant lâchés, mais sans pour autant porter un réel danger sur le but israélien. Semblant souffrir de la chaleur, ils ont ensuite cédé trois fois sur des ballons dans le dos de la défense, entre Gianluca Totaro, l’axial droit, et Clayton Irigoyen, le latéral. Yan Yusupove, qui avait tiré le penalty à côté, a inscrit les deux premiers et Karem Zoavi a marqué le troisième, profitant d’une double glissade au début de l’action d’Adel Civovic, rentré en jeu une minute plus tôt.