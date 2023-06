«Signaux inquiétants»: Le Luxembourg serait confronté à un risque de délocalisation

Un seul index par an?

En corollaire, la confiance dans l'économie décline et n'atteint plus que 66%, contre un taux de confiance de 74% en leur propre entreprise, selon les dirigeants interrogés par l'organisme, un «décalage inédit» entre ces deux indicateurs, poursuit-elle. De plus, les entreprises se disent très préoccupées par le coût du travail, «alourdi par le déclenchement de quatre indexations en 18 mois».

Face à ce risque de délocalisation, la Chambre de commerce préconise notamment de moduler le système d'indexation selon trois piliers cumulatifs: une seule indexation maximum par an, une indexation plafonnée à partir de 1,5 fois le salaire mensuel médian et dégressive à partir de 4 fois le salaire médian, et une indexation basée sur un «panier durable» (sans énergies fossiles, ni alcool, ni tabac, ni taxes introduites sous le principe du pollueur-payeur). Elle propose aussi de «poursuivre les efforts» de digitalisation et de simplification des procédures administratives.