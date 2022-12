Le Luxembourg serein face au risque de coupure d'électricité

Comme le reste de l'Europe, le Luxembourg entre dans le vif du sujet. L'hiver arrivant, le Grand-Duché va pouvoir tester son niveau de résistance à la crise de l'énergie, et au risque de coupure d'électricité envisagé depuis plusieurs mois maintenant. Mais alors que la France se dirige inexorablement vers des «black-out» aux heures de pointe, «la situation n'est pas comparable au Luxembourg, où le risque n'est pas plus élevé que les années précédentes», glisse à L'essentiel le ministère de l'Énergie, avant le point-presse du ministre Claude Turmes, vendredi matin, sur le plan de préparation et la situation sur les marchés de l'énergie.