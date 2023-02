Le Luxembourg soutient d'autres pays face à «l'ingérence russe»

«Le Luxembourg se tient aux côtés de l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire contre la brutale agression russe». À l'occasion de la réunion des ministres de la Défense de l'OTAN, mardi et mercredi, à Bruxelles, François Bausch a réaffirmé la position claire et sans équivoque du Luxembourg, détaillant par ailleurs les contributions du Grand-Duché: au bas mot, 90 millions d'euros, soit 17% des dépenses luxembourgeoises totales en matière militaire.

Une somme à laquelle il faut ajouter 3,4 millions d'euros de «soutien non létal». À noter que cette aide ne se limite pas à l'Ukraine, dans un contexte géopolitique chaotique, marqué par des soupçons d'ingérence russe en Europe de l'Est et dans les Balkans. Lundi, la Moldavie dénonçait «un coup d'État russe» en préparation, ce que Vladimir Poutine a démenti. L'ancienne république soviétique frontalière de la Roumanie et de l'Ukraine fait partie des pays soutenus par l'OTAN, au même titre que la Géorgie et la Bosnie-Herzégovine.