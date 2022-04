Classement mondial – Le Luxembourg parmi les pays qui utilisent le plus d'énergies «vertes»

50 pays dans le monde produisent désormais plus de 10 % de leur électricité via l'énergie solaire et les éoliennes, selon le think tank spécialisé Ember, qui publie sur son site Internet sa troisième étude annuelle sur les énergies «vertes». Dans ce nouveau classement, le Luxembourg se distingue tout particulièrement, avec un ratio de 43% d'électricité produite grâce aux panneaux photovoltaïques et aux éoliennes. Grâce à ce résultat, le Grand-Duché occupe la troisième place du classement, derrière l'Uruguay (47%) et le Danemark (52%).