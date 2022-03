Le Luxembourg sur une liste «gris clair»

Le Grand-Duché n’est pas catalogué comme paradis fiscal pur et dur mais demeure sur une liste annexe aux côtés de la Belgique et du Liechtenstein, pays qui ne respecteraient que «substantiellement» les règles de l’OCDE.

L'OCDE a rendu publiques jeudi deux listes de paradis fiscaux -dont une liste noire qui compte le Costa Rica, la Malaisie, les Philippines et l'Uruguay- après la décision prise par le G20 à Londres d'agir contre les États fiscalement non coopératifs.

Une liste divisée en deux: d'une part le «gris clair» avec l'Autriche, la Belgique, le Brunei, le Chili, le Guatemala, le Luxembourg, Singapour et la Suisse et d'autre part, le «gris foncé» avec Andorre, Anguilla Antigua, Barabade, Aruba, Bahamas, Bahrein, Belize, les Bermudes, les iles vierges anglaises, les iles Cayman, les iles Cook, la Dominique, Gibraltar, Grenade, Liberia, le Liechtenstein, les Iles Marshall, Monaco, Montserrat, Nauru, les Antilles néerlandaises, Niue, Panama, St Kitts and Nevis, Sainte Lucie, Saint Vincent et Grenadine, Samoa, San Marin, les iles Turks and Caicos et Vanuatu.