Le Luxembourg surveille «de près» d'éventuels postes de police chinois clandestins

Des interpellations, ces derniers jours, ont relancé le sujet autour des «postes de police» clandestins chinois possiblement implantés dans plusieurs pays à travers le monde. Deux personnes ont notamment été arrêtées à New York, soupçonnées d'avoir surveillé et fait pression sur des opposants au régime chinois, sous couvert d'une activité de services administratifs à la communauté chinoise proposés dans un «immeuble de bureaux anodins», selon les informations relayées par Le Parisien.

Dans le même temps ou presque, le journal britannique The Times révélait qu'une entreprise de livraison de nourriture dans l'arrondissement de Croydon, au sud de Londres, gérée par l'homme d'affaires Lin Ruiyou, opèrerait comme un poste de police chinois non déclaré. Dès septembre 2022, l'ONG Saveguard Defenders avait publié un rapport, dénombrant 102 postes de police chinois à l'étranger, dans 53 pays, dissimulant différentes formes de répression dictée directement par Pékin.

La Chine dément

Selon Saveguard Defenders, Paris, Francfort, Rotterdam et Amsterdam seraient concernées par des postes de police chinois clandestins pour ce qui est d'une zone au plus près du Grand-Duché. Plus largement, Porto, Lisbonne, Madère, Milan seraient aussi concernées. La directrice de campagne de l'ONG, Laura Harth, appelait à l'ouverture d'enquêtes, certaines étant d'ores et déjà en cours au Royaume-Uni.