Interview: Le Luxembourg «terreau de création» de ce jeune cinéaste

Lorsqu'il quitte son village natal de Clemency en 2012, Ken Rischard part entreprendre des études à Vienne. Son objectif: devenir ingénieur du son. Au cours de ses études, ce grand passionné de musique et ancien élève du Conservatoire de la Ville de Luxembourg développe cependant un intérêt grandissant pour le cinéma, ce qui l'amènera, dès 2015, à la réalisation de projets cinématographiques: «Au début, ce n'était que dans le milieu étudiant, puis petit à petit, c'est devenu de plus en plus professionnel», raconte le trentenaire, , qui exerce sa passion pour la réalisation en plus de son métier d'ingénieur du son..