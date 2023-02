Energie : Le Luxembourg toujours sans concession avec le nucléaire belge

«Tous les réacteurs des centrales nucléaires belges de Doel et de Tihange doivent être fermés dès que possible», estiment Joëlle Welfring, Claude Turmes et Jean Asselborn, respectivement ministres de l'Environnement, de l'Énergie et des Affaires étrangères. Le gouvernement a réitéré dans une réponse parlementaire son appel à la Belgique à ne plus produire d'énergie nucléaire.

Consultation transfrontalière

Le 4 mai 2022, les autorités belges ont informé à ce titre que la loi sur la sortie du nucléaire devrait être modifiée et qu'une étude d'impact environnemental et une consultation transfrontalière auront lieu dans ce cadre. «Le processus d'extension prend un temps relativement long, car il est lié à des analyses de sécurité et à des travaux de mise à niveau, expliquent Joëlle Welfring, Claude Turmes et Jean Asselborn. Il est important que l'analyse technique de sécurité puisse être effectuée avec la minutie nécessaire et sans contrainte de temps».