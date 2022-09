Football – Ligue des Nations: Le Luxembourg frôle l'exploit en Turquie

Le Luxembourg est passé tout près d'un énorme exploit, ce jeudi à Istanbul sur la pelouse de la Turquie, en Ligue des nations. Les hommes de Luc Holtz ont mené jusqu'à trois minutes de la fin du temps réglementaire, avant de s'incliner sur une frappe d'Ismail Yüksek à la 87e. Les Lions rouges ramènent toutefois un point, mais ne peuvent plus rêver de la première place du groupe.

Sifflé à chacune de ses prises de balle par les quelque 15 000 spectateurs du Stade Fatih-Terim de Basaksehir en début de match, le Luxembourg a réussi à couper quelques secondes le son en ouvrant le score. Sur un long ballon d’Anthony Moris, Marvin Martins s’est faufilé dans le dos de la défense, avant de profiter de la mésentente entre le défenseur turc Eren Elmali et son gardien Ugurcan Cakir, pour pousser le ballon dans les filets (0-1, 9e).

Chanot sorti, Gerson buteur

Les vagues rouges n’ont pas tardé à revenir sur le but du Grand-Duché, poussant Maxime Chanot à concéder un penalty transformé par Cengiz Ünder (1-1, 16e). Secoué par la Turquie, le Luxembourg n’est pas resté passif. Auteur d’une récupération assez haute, Yvandro Borges a décalé parfaitement Danel Sinani, auteur du second but (1-2, 37e). Mais le public turc n’a pas tardé à rugir à nouveau, lorsque Chanot a catapulté un centre rentrant de Cengiz Ünder dans ses propres ficelles (2-2, 39e).