Aide au développement : Le Luxembourg, un «endroit clé» pour la finance verte inclusive

LUXEMBOURG – Le climat est un thème clé de l'édition 2022 de la semaine européenne de la microfinance, qui démarre ce mercredi, à l'abbaye de Neumünster.

Les prêts accordés servent notamment à développer une agriculture durable. Getty Images/iStockphoto

Dans la microfinance, «la dimension verte et le climat prennent de l'importance depuis dix ans», souligne Davide Forcella, codirigeant d'un groupe d'action dédié à la finance verte*, au sein de la plateforme européenne de la microfinance (finance tournée vers l'aide au développement). Cette dernière organise ce mercredi et jusqu'à vendredi la semaine européenne de la microfinance, à l'abbaye de Neumünster, à Luxembourg.

«Notre groupe regroupe plus de 150 membres, qui comprend des entreprises, des universités ou des consultants», explique Davide Forcella, qui dirige aussi le Just Institute, spécialisé dans le climat, la biodiversité et la finance inclusive. Face au défi du réchauffement climatique et la perte de biodiversité, le but est de réorienter les services financiers vers des activités plus résilientes et respectueuses des écosystèmes. À ce titre, le Luxembourg est un endroit clé, dans la mesure où plusieurs fonds d'investissement impliqués dans la microfinance y sont basés».

Énergie renouvelable et agriculture durable

Davide Forcella note que les prêts «verts» accordés en Afrique financent surtout des installations valorisant les sources d'énergie renouvelables (exemple: lampes et panneaux solaires). «En Amérique Lltine et en Asie, ils servent plutôt à développer une agriculture durable, à travers des solutions fondées sur la nature, comme la diversification des cultures, l’agroforesterie, et la restauration des sols», note le dirigeant. En Europe, les prêts verts servent à financer l'énergie renouvelable ou l'efficacité énergétique (isolation, appareils plus performants, véhicules électriques).

Sur la période 2011-2019, 215 institutions financières ont accordé dans le monde presque 4 millions de prêts «verts», pour un montant d'environ 3,7 milliards de dollars, selon les données analysées par la plateforme européenne de la microfinance. Le prêt moyen était de 932 dollars. «La microfinance verte s'est développée à l'origine pour réduire la pollution de l'environnement, et faire baisser les émissions de gaz à effet de serre, analyse Davide Forcella. Mais le secteur a peu à peu compris qu'il fallait aussi réduire la vulnérabilité des populations face au changement climatique. Aujourd'hui, la finance verte inclusive se positionne donc comme un instrument clé pour générer la résilience climatique des ménages pauvres, des petits exploitants, des micros et petites entreprises et pour financer des pratiques et technologies plus respectueuses de l'environnement et plus rentables».

*Green Inclusive and Climate Smart Finance Action Group (GICSF-AG)

