Basketball: Le Luxembourg un peu trop juste face à l'Irlande

La différence s’est faite aux rebonds

Ses joueurs ont pourtant fait preuve d’une belle aggressivité défensive au début de la rencontre, forcants les Irlandais à perdre beaucoup de ballons et inscrivants nettement plus de points en contre-attaques que leurs adversaires. Mais la différence s’est faite aux rebonds, où les Luxembourgeois ont complêtement sombrés (23 à 48), concédant notamment 13 rebonds offensifs à des Irlandais, plus puissants physiquements et surtout clairement supérieurs en taille.