Urgence au Yémen: Le Luxembourg va aider à contrer une marée noire «catastrophique»

Des pays donateurs ont promis, mercredi, 33 millions de dollars pour financer des opérations d'urgence pour parer la menace d'une marée noire «catastrophique» posée par un pétrolier abandonné au large du Yémen en guerre, ont déclaré les organisateurs. Le pétrolier FSO Safer contient l'équivalent d'un peu plus d'un million de barils et risque à tout moment de se briser, d'exploser ou de prendre feu, selon des experts. L'ONU estime que 20 milliards de dollars seraient nécessaires seulement pour les opérations de nettoyage d'une marée noire.

L'ONU avait lancé un nouvel avertissement, lundi, mettant le monde en garde contre la menace «imminente» d'une catastrophe écologique et humanitaire à cause du mauvais état du FSO Safer, ancré au large du port stratégique de Hodeida (ouest), en mer Rouge. Mais les 33 millions de dollars (31,3 millions d'euros) promis lors de la conférence de donateurs mercredi à La Haye, organisée par les Nations unies et les Pays-Bas, n'ont pas atteint l'objectif d'environ 80 millions pour drainer 1,1 million de barils de brut du FSO Safer.

«Lancement en force de nos efforts»

144 millions de dollars seraient nécessaires pour l'opération complète

«L'opération coûtera 80 millions de dollars, et même si cela semble beaucoup d'argent, c'est bien moins que les subventions que les gouvernements accordent aux sociétés pétrolières», a déclaré l'ONG Greenpeace dans un communiqué. Par ailleurs, «les bénéfices moyens de l'industrie pétrolière sur 3 mois (7,3 milliards de dollars) représentent plus de 90 fois le montant nécessaire pour le sauvetage du Safer et pour sauver les personnes et l'environnement dans la région de la mer Rouge», a ajouté Greenpeace.