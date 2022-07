Santé : Six cas de variole du singe confirmés au Luxembourg

LUXEMBOURG – Le ministère de la Santé a décidé de publier chaque vendredi une mise à jour sur l'évolution au Grand-Duché de l'infection par le virus de la variole du singe.

Jusqu'au mardi 5 juillet 2022, dans 33 pays et zones de la région européenne, un total de 5 949 cas de variole du singe ont été signalés aux autorités sanitaires European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) et à l’Organisation mondiale de la santé (OMS), dont 5 265 confirmés en laboratoire. Aucun cas n'a été signalé comme décédé.