Plan national de mobilité: Le Luxembourg va devoir absorber 40% de déplacements en plus d'ici 2035

Le ministre François Bausch a présenté le Plan national de mobilité 2035.

«Le but, c'est anticiper les problèmes plutôt que de leur courir après», pointe le ministre de la Mobilité et des Travaux publics François Bausch (déi gréng) au moment de présenter le Plan national de mobilité (PNM) 2035, ce vendredi aux Rotondes. L'épais document de quelque 200 pages constitue une vaste vue d'ensemble pour la mobilité au Luxembourg d'ici 13 ans, avec de nouveaux concepts et de nombreux projets concrets.

«Si le Luxembourg continue à se développer de la façon dont on le prévoit, on aura une demande supplémentaire de moblité de 40%», indique le ministre. Donc, d'ici 2035, le Grand-Duché connaitra 40% de déplacements en plus. «Ça ne veut pas dire 40% de voitures en plus», précise le ministre. «On a fait l'analyse de ce qu'il faut faire au niveau du pays et du transfrontalier pour maîtriser cette demande supplémentaire, pour que ça fonctionne mieux qu'aujourd'hui, qu'il y ait moins de voitures qu'aujourd'hui».

Résultats, toute une stratégie pour les déplacements au sein des différentes régions du pays, les agglomérations… pour rendre cohérent l'ensemble des modes de déplacements, selon les besoins et «la réalité des développements probables des prochaines années». Et, donc, en combinant toutes les possibilités. «Il faut regarder la mobilité de façon multimodale, ne plus regarder une route comme une infrastructure pour les voitures, mais les classifier comme couloirs multimodaux», qui peuvent être partagés avec les vélos, les piétons, le tram, les bus…»

Cette complémentarité est prise en compte pour tous les moyens de transport. «Un réseau de trains doit être combiné avec le tram, la route, en créant des pôles d'échanges partout, pour à tout moment pouvoir basculer d'une infrastructure à l'autre». Le PNM entend donc améliorer cette interconnexion, en permettant par exemple, de facilement laisser sa voiture (plusieurs P+R en plus sont prévus) pour sauter dans un train, puis dans un tram qui vous mènera à destination. Le tout en créant des infrasctructures de qualité. «Je suis persuadé que les gens sont disposés à changer de comportement s'ils ont une offre alternative de qualité».

Révisé tous les cinq ans

Un exemple d'amélioration, la création de voies ferrées entre Differdange et Bascharage, qui permettront de gagner une vingtaine de minutes sur un trajet entre la ville du sud et Luxembourg-Ville. Un projet qui doit se concrétiser d'ici 2030. De nouvelles ramifications du tram, aussi, doivent améliorer le réseau dans la capitale, vers le CHL et Hollerich. Des connexions périphériques autour de la capitale doivent en sortir le trafic de passage et faire de la place pour développer les alternatives à la voiture. Rien que pour la ville, 35 projets structurants sont prévus, comme les boulevards de Merl et Cessange, une route de la N7 à la N11…