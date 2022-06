Sécheresse et canicule : Le Luxembourg va devoir économiser l'eau potable

LUXEMBOURG – Alors que la canicule s'annonce, après un printemps plutôt sec, le gouvernement veut préserver l'eau potable et appelle la population à l'utiliser «avec parcimonie».

Vue la météo, l'Administration et le ministère de l'Environnement «rappellent à la population et aux communes de ne pas gaspiller l'eau du robinet et de limiter les consommations aux besoins les plus essentiels». Ce ne sera pas forcément le moment de laver votre voiture au tuyau d'arrosage, par exemple. «Notre eau potable est une ressource précieuse que nous devons utiliser avec parcimonie», insiste l'Administration de gestion de l'eau, qui prodigue quelques conseils pour l'économiser . Par exemple, un robinet qui goutte, c'est 4 litres par heure…

Les eaux de surface, c'est-à-dire les lacs et rivières, sont aussi concernées. Si les cours d'eau ne sont pas encore à leur niveau le plus bas, ils s'en approchent et certains pourraient l'atteindre dans les semaines à venir. L'occasion de rappeler que «le prélèvement d'eau est soumis à autorisation» et, quand le niveau est au plus bas, l'autorisation est annulée et tout prélèvement «est interdit».