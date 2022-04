«Face aux risques» – Le Luxembourg va faire sonner ses sirènes d'alerte à la population

Mais le ministère de l'Intérieur craint que, face au contexte international, le son des sirènes soit plus anxiogène cette fois. Principalement pour les nombreux réfugiés arrivés au Luxembourg et qui ont fui la guerre en Ukraine ces dernières semaines. «Le son du test des sirènes pourrait engendrer une situation de stress accru», indiquent les autorités. Une partie de ces réfugiés a donc été informée directement via l’Office national de l’accueil (ONA), la Croix-Rouge luxembourgeoise, Caritas Luxembourg et l'ASBL LUkraine.