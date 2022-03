Budget européen : Le Luxembourg va faire un gros chèque à Bruxelles

LUXEMBOURG - Plus riche, le Grand-Duché va devoir verser 246,7 millions à l'Union européenne au titre de sa contribution au budget européen pour la période 2010-2020.

Chaque pays européen participe au budget de l'UE, à hauteur d'environ 1% de son revenu national brut (RNB). Ces contributions représentent près de 70% des recettes de l'UE en 2022. L'objectif est de garantir l’équité et l’égalité de traitement des États membres sur base de données reflétant la performance économique effective de chaque pays. En bref, plus l'économie d'un pays est importante, plus sa contribution est élevée, et inversement.