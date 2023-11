Le Luxembourg va payer pour les retraités français

Le fruit d'un accord entre la France et le Luxembourg, et la mise en place d'un nouveau mécanisme de remboursement via un amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale. Alors que les salariés frontaliers cotisent pour l'assurance dépendance à hauteur d'environ 700 euros par an en moyenne, la dépense revenait jusqu'alors aux départements français dans le cadre de l'allocation personnalisée d'autonomie.