Pandémie : Le Luxembourg va recevoir de nouveaux vaccins contre le Covid

Le coronavirus n'a pas disparu et le Luxembourg s'organise pour continuer la lutte contre l'épidémie. Une nouvelle livraison de vaccins adaptés contre le Covid et le variant Omicron interviendra la semaine prochaine, indique ce vendredi le ministère de la Santé. Ainsi, 43 200 doses du vaccin «Comirnaty Original/Omicron BA.1» de Pfizer et de 42 600 doses du vaccin «Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1» de Moderna sont attendues.

Les cabinets médicaux et les pharmaciens qui participent à la campagne de vaccination auront la possibilité de commencer à commander le vaccin auprès de la Direction de la santé à partir du lundi 5 septembre, est-il précisé. Les nouveaux vaccins seront disponibles à partir du 12 septembre dans le «Impfbus», et à partir du 13 septembre dans le centre de vaccination Victor-Hugo.

Le ministère de la Santé invite toutes les personnes de plus de 60 ans et toutes celles présentant un facteur de risque de forme grave de la maladie, indépendamment de l'âge, à effectuer une vaccination de rappel. Ces vaccins adaptés seront administrés seulement comme dose de rappel («booster») après une primovaccination, et également comme deuxième dose de rappel pour les personnes âgées de 60 ans et plus, ainsi que les personnes à risque pouvant contracter une forme grave de la maladie. Le vaccin de Pfizer pourra être administré à partir de l’âge de 12 ans, et celui de Moderna à partir de l’âge de 30 ans.