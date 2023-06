Sécurité sociale: Le Luxembourg va signer un accord pour faciliter le télétravail

Et la promesse semble en bonne voie. Un nouvel accord-cadre a été négocié entre-temps, au niveau de l'UE, auquel le Luxembourg veut adhérer. Interrogé par L'essentiel, le ministère indique qu'il signera l'accord «dans les prochains jours». Le seuil passera ainsi à l'avenir à 50%. Cela signifie que, pour autant que les pays de résidence et de l'employeur aient signé l'accord, que l'assuré reste couvert par la Sécurité sociale du pays de l'employeur si la personne concernée travaille moins de la moitié du temps à la maison. Ce qui fait, en comptant 230 jours de travail par an, un peu plus de deux jours par semaine.