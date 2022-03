En direct - Le Luxembourg tombe le masque et arrête le CovidCheck

LUXEMBOURG - Le Premier ministre Xavier Bettel et la ministre de la Santé Paulette Lenert ont annoncé « un retour à la normalité » sur le front de la lutte anti-Covid. Sans CovidCheck et sans masque (presque) partout.

Après la vague Omicron «bien gérée», dixit le Premier ministre Xavier Bettel, le Luxembourg peut s’attendre à des jours meilleurs sur le front de la pandémie. Suivant les indicateurs positifs, le gouvernement a donc décidé vendredi d’arrêter le CovidCheck au travail et dans les loisirs et de ne plus imposer le port du masque. « Les libertés doivent revenir », a insisté le Premier ministre.

Plus besoin de montrer patte blanche pour aller au restaurant, au bar ou assister à un concert. Mais le passe 3G (vacciné, testé ou guéri) reste de rigueur dans les hôpitaux et maison de soins, tout comme le port du masque dans ces endroits. Une manière de protéger les plus vulnérables car « la prudence doit perdurer », précise le chef du gouvernement.

Le masque restera également obligatoire dans les transports publics où la distanciation ne peut pas être respectée, mais plus à l’école, où des allègements sont également prévus en matière de tests (plus qu’un par semaine).

«Détente confirmée dans les prochains mois»

En revanche, le gouvernement n’abandonne pas son projet d’obligation vaccinale pour les soignants et les personnes de plus de 50 ans. Un avis d’experts est encore attendu, alors que les textes doivent être déposés la semaine prochaine. «Le risque d’apparition de nouveaux variants est réel et nous ne savons pas dans quelle situation nous serons à l’automne», a ainsi averti Xavier Bettel, tout en insistant sur «une détente confirmée» dans les prochains mois après «deux années très difficiles».

«Les temps changent», a poursuivi la ministre de la Santé Paulette Lenert sur le même ton, en expliquant la nécessité de traiter le Covid-19 «comme une grippe ou une autre maladie très contagieuse». «C’est un retour à la normalité puisqu’il n’y a actuellement plus de risque majeur pour la santé publique». L’accent sera donc mis sur la protection des personnes les plus à risques, avec isolement des malades et promotion de la vaccination, le meilleur remède pour éviter une forme grave.

Aucune date précise n’a été communiquée concernant le vote de la loi et donc l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions. Le volet législatif doit s’accélérer la semaine prochaine avec avis du Conseil d’État et adoption à la Chambre des députés, peut-être vendredi ou samedi prochain. «J’espère que ce sera la dernière», a conclu le chef du gouvernement.