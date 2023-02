Le Luxembourg «va tout faire» pour ne pas manquer d'eau

La météo maussade constatée au début de l'année au Luxembourg n'est qu'un trompe-l'œil. Il n'a pas assez plu au Grand-Duché cet hiver. Et les nappes phréatiques qui se rechargent d'habitude à partir de novembre à avril n'ont pas commencé à faire le plein avant… début janvier, explique à L'essentiel Magali Bernard, chef adjoint à l'Administration de la gestion de l'eau. Une situation «pas très favorable» imputable à un été exceptionnellement sec – «le plus sec depuis 100 ans» – et que ces dernières semaines de février, très faibles en précipitations, n'ont pas arrangé.