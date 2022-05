Réunion européenne : Le Luxembourg veut interdire l'élevage privé d'animaux sauvages dans l'UE

LUXEMBOURG – Le Luxembourg, Chypre, Malte et la Lituanie ont présenté un document en vue d'interdire l'élevage domestique d'animaux sauvages.

Plusieurs pays de l'Union européenne souhaitent que les animaux sauvages tels que les tigres ou les crocodiles ne puissent plus être détenus comme animaux de compagnie. Cette volonté est motivée par des inquiétudes concernant la protection des naimaux, des espèces et de la santé, selon un document commun du Luxembourg, de Chypre, Malte et de la Lituanie. Ces pays ont présenté leur initiative mardi lors d'une réunion des ministres européens de l'Agriculture.