Stratégie de défense : Le Luxembourg veut sécuriser son espace

LUXEMBOURG - Le Grand-Duché a présenté sa stratégie spatiale de défense, lundi. Un secteur d’avenir pour l’armée. Explications.

La guerre en Ukraine l’illustre de manière dramatique. Se prémunir contre les attaques extérieures constitue un défi permanent pour les États. Qui plus est dans un domaine comme l’espace qui souffre mécaniquement d’un déficit de régulation. Le Grand-Duché s’est lancé, il y a plusieurs années, dans le secteur spatial. Un pari d’avenir qu’il s’agit désormais de sécuriser. Avec de véritables enjeux.

Des menaces nombreuses, mais qui ne tiennent pas qu’à des actes hostiles. Rien qu’en 2019, 34 000 objets de plus de 10 cm et 900 000 objets de plus d’un centimètre (6 000 tonnes de détritus en tout) gravitaient autour de la Terre. Sans oublier les astéroïdes: «Il y a énormément de débris dans l’espace. L’objectif est également de pouvoir les observer», poursuit le ministre Déi Gréng.