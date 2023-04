Tourisme au Luxembourg: Le Luxembourg veut surfer sur le succès du camping-car

Le ministre DP du Tourisme a présenté à ce titre le guide d’orientation «Destination Camper Park(ing)». «Nous voulons standardiser les emplacements, en indiquant aux potentiels investisseurs (campings, hôtels, exploitants de gîtes, ASBL, communes…) quelles sont les niveaux de confort et de qualité qu'attendent les visiteurs», poursuit-il. Une catégorie «Standard» a dans ce but été définie. Elle implique la présence d'infrastructures comme la plateforme permettant la vidange des eaux usées ou une station de collecte et de tri des déchets. Sans oublier une catégorie «Premium», avec d'autres prestations en complément comme une barrière d'accès automatique ou un réseau wi-fi.

50 euros par jour

Combien ça coûte? Paul Visser, consultant en développement de campings, estime que l'aménagement d'un emplacement standard représente un investissement oscillant entre 4 000 et 20 000 euros. «Pour un emplacement premium, la facture dépasse les 20 000 euros», ajoute-t-il. Au Luxembourg, des aires d'accueil pour camping-car existent par exemple à Liefrange, Heiderscheid ou à Remich. «Nous comptons 56 membres au sein de l'association des campings et hébergements privés du Luxembourg, ajoute Florence Kirtz-Bertemes, présidente de la “Camprilux”. Presque la moitié d'entre eux peuvent proposer des emplacements standards pour les camping-cars».

Selon des études réalisées ces dernières années en Europe, les camping-caristes dépensent en moyenne 50 euros par jour et par personne (40% dans l'horeca, 40% pour des achats alimentaires et non alimentaires, 20% pour les loisirs), ceci en plus des dépenses liées directement aux frais de stationnement (carburant, entretien véhicule, taxes). Alors que traditionnellement, presque 80% des camping-caristes se trouvaient dans la tranche d'âge de 50 à 70 ans, la tranche d'âge des 30-50 ans est en progression rapide depuis plusieurs années, note Lex Delles.