Football : Le Luxembourg vise de nouveaux objectifs

La préparation à la Ligue des nations démarre ce jeudi pour le Luxembourg, qui affronte la Hongrie en amical, au stade Josy-Barthel (20 h).

Aurélien Joachim (n°22) et l'équipe nationale affrontent la Hongrie ce soir en match amical.

Avec un stade national et un terrain synthétique couvert en construction, la FLF se professionnalise au niveau des infrastructures. Toutefois, sa vitrine, l'équipe nationale A, malgré un classement FIFA historique (93e mondial), avance désormais un peu dans le brouillard.

Le 8-0 en Suède est venu relativiser la performance face à la France (0-0) et jeter un gros doute sur le niveau réel des Lions rouges. Le sélectionneur Luc Holtz a aussi annoncé officiellement qu'il envisageait à court terme une aventure à l'étranger. Cela n'est pas du goût de la FLF, qui fait valoir les termes du contrat qui court jusqu'en 2019.

Un billet pour l'Euro 2020?

Car à tout cela s'ajoute le fait que le coach se sent lâché par la FLF dans la préparation de la Ligue des nations. Holtz mise beaucoup sur cette épreuve entre les seize plus petites nations du continent pour décrocher un billet pour l'Euro 2020, mais «il n'y a pas assez de matches avant la compétition qui démarre en septembre, on ne m'a pas écouté», pestait-il la semaine dernière.