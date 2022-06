Football : Le Luxembourg vise la passe de quatre en Lettonie

LUXEMBOURG – Les Lionnes rouges peuvent décrocher ce vendredi (16 h) une quatrième victoire dans les éliminatoires du Mondial-2023 face à la Lettonie.

«Pas de cadeau en Lettonie»

«On y va en tant que quatrième du groupe et on le restera quoiqu’il arrive, constate le sélectionneur Dan Santos. Mais les joueuses sont gourmandes et veulent revenir avec trois points de plus. Même si ce sera très difficile».