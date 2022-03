Consommation d'énergie : «Le Luxembourg vit au-dessus de ses moyens»

LUXEMBOURG - Lundi, le Grand-Duché avait épuisé son quota de ressources énergétiques pour 2022. Quelles solutions pour corriger le tir?

«Cela veut dire que le Luxembourg vit au-dessus de ses moyens comme tous ses voisins d'ailleurs. Mais comme le pays va économiquement un peu mieux, on consomme plus de ressources», note Patrick Losch, membre du Conseil supérieur pour un développement durable. Il rappelle toutefois que «la consommation de carburant par les frontaliers ou les véhicules en transit est attribuée au Luxembourg comme celle de notre centre cargo aérien, où beaucoup de trafic est destiné à toute l'Europe. Nous en profitons par des emplois mais sommes pénalisés dans ce calcul».

Les solutions: réduire sa consommation d'énergie. «On constate qu'on exagère. Par exemple notre consommation de viande a des répercussions sur celles des terres», avance Patrick Losch, qui appelle aussi a inciter davantage chacun a produire de l'électricité via les panneaux photovoltaïques. «C'est gentil d'importer de l'énergie verte mais elle va manquer ailleurs», insiste-t-il, assurant que le Conseil travaille a des actions concrètes. «Ce type de classement réveille les gens, mais ça ne suffit pas. Et plus on attend plus la situation sera difficile à rétablir».