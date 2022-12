Langue au Luxembourg: «Le luxembourgeois donne l’identité à notre pays»

Marc Barthelemy et Claude Meisch ont présenté le plan d'action pour la langue luxembourgeoise.

Le plan prévoit un renforcement de l’apprentissage, «que ce soit à l’école ou pour les adultes en formation», glisse Claude Meisch. Le but est de renforcer le contact avec la langue, via des enseignements formels ou ludiques, ou encore des cours optionnels dans les écoles internationales. «Nous allons développer les cours avec les outils modernes, comme cela a commencé avec le spellchecker, les cours en ligne et la reconnaissance vocale», complète Marc Barthelemy.