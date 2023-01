Le Luxembourgeois Florian Bohnert s'engage à Bastia

Florian Bohnert retrouve le monde professionnel. Au Progrès Niederkorn depuis un an et demi après avoir terminé sa formation à Mayence, où il n’a jamais évolué avec l’équipe de Bundesliga, l’international luxembourgeois (34 sélections) a paraphé ce dimanche un contrat de deux ans et demi en faveur du SC Bastia, 11e de Ligue 2 (D2 française).